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Высадившего девочку из маршрутки водителя уволили в Омске

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В Омске уволили водителя маршрутки, который высадил 12-летнюю девочку, чтобы не везти ее одну. Заявление в полицию подала мать ребенка. По факту случившегося проводится проверка. Водителю автобуса грозит штраф.

Как уточняет ИА «Город55», мужчина потребовал, чтобы девочка покинула салон автобуса, несмотря на то, что она оплатила проезд. Ребенок оказался на улице вечером в 15 км от дома. Якобы водитель решил, что ему невыгодно ехать до конечной остановки.

Ситуацию усугубляло то, что телефон у девочки разрядился, а денег на проезд не осталось. Она успела дозвониться до дедушки, который и привез ее домой. Однако за это время девочка пережила сильный стресс, рассказали родители.

Впрочем, у водителя маршрутки другая версия произошедшего. По его словам, ему показалось, что автомобиль сломался, поэтому он и предложил пассажирам выйти.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово водитель высадил из маршрутки женщину, у которой случился инсульт.

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