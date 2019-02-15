Водитель маршрутки высадил женщину с инсультом в подмосковном Одинцово

В подмосковном Одинцово водитель маршрутного автобуса высадил из салона женщину, у которой в пути произошел инсульт. Сейчас она находится в Одинцовской ЦРБ. Диагноз — ишемический инсульт головного мозга.

Как рассказал порталу «Подмосковье сегодня» друг мужа потерпевшей, уже после приступа женщина упала на пол салона маршрутки. Водитель выволок ее на улицу и оставил на холоде. Позвонить близким ей помогли прохожие.

Впрочем, у Андрея Андросова, гендиректора ООО «АвтоХендлер+», компании, чьи машины работают на этом маршруте, совсем другая версия случившегося. По его словам, водитель несколько раз интересовался самочувствием женщины. Она сама вышла на конечной из автобуса, пошатнулась, ее поймали находившиеся рядом люди и вызвали скорую помощь.

На предприятии проводится внутренняя проверка. Ведутся поиски свидетелей инцидента.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель автобуса высадил девятилетнюю девочку на трассу у свалки.