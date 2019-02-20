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Эксперты составили топ-10 лучших городов России для шопинга

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Топ-10 лучших городов для любителей шопинга возглавили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом говорится в исследовании специалистов компании JLL.

На четвертую строчку пробился Краснодар. Пятое, шестое и седьмое места заняли Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск соответственно. Самара, Нижний Новгород и Уфа оказались последними в этом списке.

«Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

26 декабря стало известно, что москвичи и гости столицы во время поездок в метро интересуются шубами и недвижимостью, но покупают смартфоны и женские аксессуары. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса объявлений «Юла» и оператора сети Wi-Fi Московского метрополитена «МаксимаТелеком».

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