Прямой эфир

С Украины за 24 года уехали 137 спортсменов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

137 спортсменов с Украины решили сменить гражданство и выступать за другие страны за 24 года. Об этом 20 февраля сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что в период с 1993 года по 2017 год больше всего спортсменов уехали в Россию — 47 человек, в Азербайджан мигрировали 25 человек и в США 12 человек.

Помимо этого, стало известно, что больше всего спортсменов, сменивших гражданство, были пловцами — 16 человек.

15 февраля сообщалось, что украинский премьер Владимир Гройсман признал, что в стране наблюдается низкий уровень зарплат и высокий уровень трудовой миграции.

При этом в начале декабря прошлого года Гройсман заявлял о значительном росте зарплат граждан. По данным главы правительства, за год средняя зарплата в стране выросла почти на четверть и составила 9,2 тыс. гривен (22,3 тыс. рублей).

По данным агентства ТАСС, от 3 до 6 млн украинцев, то есть около 16% трудоспособного населения, являются трудовыми мигрантами. Большинство из них работает в Польше и России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине существенно подорожали похоронные услуги
В раде заявили об опасном оттоке населения Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017