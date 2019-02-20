С Украины за 24 года уехали 137 спортсменов

137 спортсменов с Украины решили сменить гражданство и выступать за другие страны за 24 года. Об этом 20 февраля сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что в период с 1993 года по 2017 год больше всего спортсменов уехали в Россию — 47 человек, в Азербайджан мигрировали 25 человек и в США 12 человек.

Помимо этого, стало известно, что больше всего спортсменов, сменивших гражданство, были пловцами — 16 человек.

15 февраля сообщалось, что украинский премьер Владимир Гройсман признал, что в стране наблюдается низкий уровень зарплат и высокий уровень трудовой миграции.

При этом в начале декабря прошлого года Гройсман заявлял о значительном росте зарплат граждан. По данным главы правительства, за год средняя зарплата в стране выросла почти на четверть и составила 9,2 тыс. гривен (22,3 тыс. рублей).

По данным агентства ТАСС, от 3 до 6 млн украинцев, то есть около 16% трудоспособного населения, являются трудовыми мигрантами. Большинство из них работает в Польше и России.