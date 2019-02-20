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Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей

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Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за нарушение лицензионных требований по пластической хирургии и назначил клинике штраф в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Во время проверки в центре Малышевой было выявлено отсутствие ряда необходимых медицинских изделий в кабинетах и палатах пациентов. Уточняется, что в клинике также не было необходимых препаратов для анестезиологии и реаниматологии.

Помимо этого, у одного из пластических хирургов не было необходимого стажа работы, а косметолог работала по договору возмездного оказания услуг, что противоречит законодательству. Также нарушения были выявлены при осмотре техники: среди 102 единиц, которые числятся на балансе клиники, только две установки проходили техобслуживание. Сотрудники медцентра также не вели журнал решений врачебной комиссии и не составляли план-график ее заседаний.

Сама телеведущая не стала давать комментариев по поводу решения суда. «О, боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», — цитирует Малышеву агентство городских новостей «Москва».

В материалах дела указано, что указанные нарушения центра влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

Ранее пациентка одной из клиник на Новом Арбате пожаловалась на потерю слуха после проведения пластической операции в 2017 году. Как передавали СМИ, хирург допустил ошибку, проколов ей слюнные железы и подъязычный нерв, после чего женщина частично потеряла слух. Проверкой обстоятельств инцидента занялся Следственный комитет.

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