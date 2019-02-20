Экс-советника Макрона Александра Беналля взяли под стражу

Экс-советник Эммануэля Макрона Александр Беналля взят под стражу. В прошлом году, будучи ответственным за безопасность первомайской демонстрации в Париже, он напал и избил одного из манифестантов, а также оскорбил двух участниц митинга. Позднее выяснилось, что Беналля после увольнения незаконно хранил диппаспорта.