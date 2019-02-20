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Парламентариев будут лишать мандатов за сокрытие доходов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В России депутатов предложили лишать мандатов в случае сокрытия ими своих доходов. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, рассказали «Известиям» источники в парламентских кругах.

Расходы по доходам
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В случае принятия документа парламентарии будут обязаны подтвердить законность своих источников прибыли при совершении покупки на сумму свыше их заработной платы за последние три года.

Кроме того, парламентским комиссиям по проверке сведений, предоставляемых депутатами и сенаторами, могут дать право получать информацию об операциях, счетах и вкладах физлиц, составляющих банковскую, в том числе налоговую, тайну.

Российские исполнительные органы уже несут ответственность за предоставление ложных сведений. При этом парламентарии несут наказание лишь за неумышленные ошибки в декларациях. Эксперты полагают, что мера позволит сделать работу законодательных органов прозрачнее.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат

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