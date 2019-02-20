В мексиканском городе за полдня убили 11 человек

В районе мексиканского города Монтеррей за полдня убиты не менее 11 человек. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщил портал Excelsior.

Отмечается, что в ходе вспышки насилия сразу четыре человека были застрелены на дороге имени Мигеля Алемана. В остальных случаях полиция обнаруживала тела трех, двух или одного убитого.

В последние годы в Мексике участились случаи насилия и убийств, большинство из которых связаны с противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Так, в 2017 году в стране были убиты свыше 31,1 тыс. человек, что является рекордом за последние годы.

3 февраля группа преступников напала в мексиканском городе Акапулько на дом с небольшой нарколабораторией, где находились граждане США. Жертвой атаки стал один американец, еще один получил ранения.