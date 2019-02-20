В Брянской области построят пять ледовых дворцов

Власти Брянской области направят 700 млн рублей на создание пяти ледовых дворцов. Решение одобрила спортивная общественность. При выборе места для новых арен будет учитываться мнение местных жителей. Также запланирована реконструкция главной ледовой площадки в Володарском районе столицы региона.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», в ближайшее время будет введен в строй физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Комаричах. Выделены деньги и на реконструкцию стадиона «Десна». В этом году начнутся работы по строительству бассейнов в Севске, Дятьково и Жуковке.

В конце 2018 года в Иркутске подвели итоги конкурса на лучшее название центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Победил вариант «Байкал». Ледовый дворец будет включать ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны вместимостью не менее 6 тыс. человек.