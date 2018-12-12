В Иркутске выбрали название для нового Ледового дворца

В Иркутске подвели итоги конкурса на лучшее название Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Победителем признан Иван Бигма, предложивший название «Байкал».

Всего поступило 106 заявок. Их прислали жители Иркутска, Шелехова, Усть-Илимска, Зимы, Слюдянки, Усольского и Иркутского районов, а также других муниципальных образований Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ледовый дворец будет включать ледовую арену, конькобежные дорожки и места для зрителей вместимостью не менее 6 тыс. человек. Там можно будет проводить турниры по художественной гимнастике и мини-футболу. Стоимость строительства оценивается в 6,3 млрд рублей, из них 4,9 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Подрядчиком назначили кемеровскую компанию «СДС-Строй».