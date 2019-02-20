Ученые выяснили происхождение загадочного следа в Гибралтаре

Международная группа ученых выяснила, кому может принадлежать загадочный след в Гибралтаре, оставленный около 30 тыс. лет назад. Об этом 19 февраля сообщается на портале Science Alert.

Специалисты использовали метод оптического датирования для анализа следа. Такой способ позволяет определить время, когда образцы последний раз подвергались воздействию солнца. Согласно исследованиям, длина отпечатка стопы равнялась 17 см, из чего можно сделать вывод, что рост человека, которому принадлежал след, составлял 106–126 см. Ученые оценили возраст отпечатка в 28,45 тыс. лет плюс-минус 3 тыс. лет.

Как считают специалисты, происхождение отпечатка можно объяснить только тем, что на Гибралтаре жила одна из последних популяций неандертальцев. Ранее считалось, что они исчезли около 40 тыс. лет назад. В то же время в другой научной работе утверждается, что люди современного типа могли обитать в южной части Пиренейского полуострова, недалеко от нынешнего Гибралтара, уже 43–45 тыс. лет назад. Поэтому ученые не исключают вероятность того, что след мог оставить Homo sapiens.

23 августа сообщалось, что на Алтае нашли останки древних людей, которые были «гибридами» неандертальцев и «денисовцев». К такому выводу ученые пришли, проанализировав ДНК образцов, обнаруженных несколько лет назад в Денисовской пещере.