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Британка спутала золотую подвеску VI века с шоколадной монетой

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Фото: Daily Mail
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Жительница Великобритании обнаружила в поле предмет, который приняла за шоколадную монетку. Находкой оказалась золотая подвеска возрастом около 1500 лет, пишет The Daily Mail.

По данным издания, 41-летняя Рэйчел Картер регулярно занимается поиском артефактов с помощью металлоискателя. Блестящий предмет женщина нашла под слоем земли около 10−15 см. Поскольку монетка выглядела как новая, Картер приняла ее за детский сувенир и не придала находке особого значения.

Однако эксперты установили, что на самом деле это золотая подвеска VI века. Предположительно, артефакт передадут в музей. Сама Картер сравнила инцидент с «выигрышем в лотерею».

15 февраля в Грузии обнаружили древние захоронения. На окраине Тбилиси эксперты нашли четыре могильника с керамической посудой и металлическими украшениями. Предположительно, предметы датируются концом IV века до нашей эры.

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