Более 3 кг наркотиков хранил житель села в Рязанской области

В Кораблинском районе Рязанской области у 43-летнего мужчины изъяли более 3 кг марихуаны. Об этом сообщило региональное УМВД.

Неработающий мужчина проживал в деревне Моловка. После того как полицейские получили информацию о том, что он мог хранить наркотик, с разрешения суда его жилье было проверено. Подозрения подтвердились: в доме и в надворных постройках было обнаружено и изъято 3 кг 387 г марихуаны, передает РИА «7 новостей». Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно 6 февраля, жителя Пскова суд приговорил к четырем годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. В мае 2017 года 29-летний мужчина в подъезде дома продал своему знакомому гашиш массой не менее 1,49 г. Покупателя задержали оперативники.