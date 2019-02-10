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В Бельгии предложили создать агентство по контролю медицинской марихуаны

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Бельгийские депутаты от трех представленных в парламенте партий предложили создать в стране федеральное агентство по контролю за производством марихуаны в медицинских целях. Об этом пишет местная газета Derniere heure.

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Цель инициативы — контроль рынка медицинской марихуаны, а также выдача разрешений на обработку земель и лицензий производителям.

«Мы говорим о крупномасштабном производстве: агентство будет покупать зерновые культуры и осуществлять контроль над ними, что позволит правительству иметь монополию на торговлю, импорт и экспорт каннабиса для медицинских целей», — заявил депутат партии «Христианские демократы и фламандцы» Неле Лийнен.

В настоящее время производство каннабиса в лекарственных целях в Бельгии запрещено. Официально в стране продается лишь один британский препарат на основе марихуаны — обезболивающий спрей Sativex.

Ранее, 28 января, Минздрав России выступил с предложением разрешить ввоз гашиша и марихуаны на территорию России для научных исследований и испытаний.

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