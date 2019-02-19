Прямой эфир

Мусорный полигон на Новой Земле закроют в следующем году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) на архипелаге Новая Земля планируется закрыть в 2020 году. Одной из причин такого решения стало нашествие белых медведей, которых привлекал мусор. 

«В соответствии с новым решением, образующиеся на территории архипелага, ТКО будут сжигать на инсинераторной установке, прошедшей государственную экологическую сертификацию. После того, как она заработает, ныне действующий полигон ТКО закроют и подвергнут рекультивации», — говорится в сообщении министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Об этом сообщает ИА FlashNord.

По словам координатора проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаила Стишова, белые медведи пришли к человеческому жилью на архипелаге из-за изменения климата и небрежной утилизации отходов. 10 февраля глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин рассказал, что в нескольких населенных пунктах зафиксировано скопление белых медведей. Животных решили вывезти в безопасные районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
Количество медведей вблизи поселков Новой Земли снизилось

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017