Мусорный полигон на Новой Земле закроют в следующем году

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) на архипелаге Новая Земля планируется закрыть в 2020 году. Одной из причин такого решения стало нашествие белых медведей, которых привлекал мусор.

«В соответствии с новым решением, образующиеся на территории архипелага, ТКО будут сжигать на инсинераторной установке, прошедшей государственную экологическую сертификацию. После того, как она заработает, ныне действующий полигон ТКО закроют и подвергнут рекультивации», — говорится в сообщении министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Об этом сообщает ИА FlashNord.

По словам координатора проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаила Стишова, белые медведи пришли к человеческому жилью на архипелаге из-за изменения климата и небрежной утилизации отходов. 10 февраля глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин рассказал, что в нескольких населенных пунктах зафиксировано скопление белых медведей. Животных решили вывезти в безопасные районы.