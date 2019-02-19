Уборку крыш от снега и льда активизировали в Самаре

В Самаре коммунальщики усилили работу по очистке кровель от снега и наледи в условиях температурных перепадов. Особое внимание уделяется скатным крышам.

Перед главами районных администраций поставлена задача ежедневно следить как за состоянием территорий, так и количеством бригад, заявленных в планах управляющих организаций, и по факту вышедших специалистов для очистки крыш. Об этом сообщает НИА «Самара».

Дополнительные 28 бригад выполняют высотные работы в Ленинском и Самарском внутригородских районах. В этих районах жилфонд наиболее ветхий, больше скатных крыш, в том числе выходящих на пешеходные зоны.

Снег, сошедший с крыши жилого дома, разрушил пешеходный мост в Твери 16 февраля. Инцидент произошел на Новоторжской улице. По предварительной информации, пострадали две женщины, они госпитализированы.