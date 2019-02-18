Наледь и сугробы на петербургских крышах ищут с помощью беспилотника

Власти Санкт-Петербурга используют беспилотный летательный аппарат для получения информации о снежных сугробах и наледи на городских крышах. Сообщение об этом появилось 18 февраля на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«В настоящее время сотрудниками ГАТИ (государственная административно-техническая инспекция. — Ред.) активно применяется фото- и видеофиксация административных правонарушений, с февраля 2019 года используется беспилотный летательный аппарат для выявления нарушений, в том числе наледи и снежных масс на кровлях нежилых зданий», — отметили в мэрии.

15 февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку глав трех районов города и лишил премий госслужащих, ответственных за неудовлетворительное качество уборки снега.

4 февраля стало известно, что из-за неудовлетворительного качества уборки снега Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города. По словам градоначальника, он лично проверил качество уборки снега и остался недоволен.