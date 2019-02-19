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Специалисты обнаружили трещины на льду реки Великой в Псковской области

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Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку на реке Великой и обнаружили трещины и промоины.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, разведку провели на участке от железнодорожного моста до выхода в Псковское озеро. Так, в устье реки до населенного пункта Горки толщина льда составляет 15 см, местами наблюдаются промоины.

Далее до выхода в Псковское озеро толщина льда уменьшилась до 5 см, обнаружены многочисленные промоины и трещины. Лед ломается под весом катера на воздушной подушке. На выходе в озеро открытая вода, которая уходит в водоем на 500 м.

Также была проведена проверка на Чудском озере. Здесь открытой воды не обнаружено, толщина льда повсеместно составляет 38–42 см. В МЧС отмечают, что, несмотря на достаточную толщину ледовой поверхности, необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к промоинам.

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