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Назван размер получаемых бывшими нацистами «гитлеровских» пенсий

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Фото: Global Look Press/Mairo Cinquetti
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Германия продолжает выплачивать пособия бывшим нацистам, обещанные в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Так, например, в Бельгии выплаты получают 27 пенсионеров. 

По данным газеты De Morgen, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей). 

Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС. Так как после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности бывшего государства, то ей пришлось продолжить выплачивать средства и нацистам.

Депутаты бельгийской Палаты представителей уже выступили с резолюцией, в которой призвали урегулировать ситуацию дипломатическим путем. По данным издания, все эти годы с пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.

17 февраля сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Каплин около 20 минут отстаивал программу Адольфа Гитлера в прямом эфире, приняв ее за свою собственную.

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