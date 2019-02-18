Лидера «Коррозии металла» вновь задержали за выступление в форме вермахта

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) вновь задержан из-за своего выступления в зеленом костюме, который сравнили с формой солдат вермахта. Ранее музыканта уже задерживали 5 февраля.

По данным РЕН ТВ, в понедельник, 18 февраля, к музыканту домой вновь пришли правоохранители.

Троицкий выступил в этом костюме в клубе Rock House в Измайлово 16 декабря.

«Коррозия металла» известна своими эпатажными выступлениями и вызывающими текстами песен. Так, в декабре 2017 года на концерт группы привезли гроб.