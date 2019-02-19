Посольство РФ направило в МИД Британии ноту в связи с интервью родителей Стерджес

Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединенного Королевства ноту в связи с публикацией в газете Guardian интервью родителей скончавшейся в июле прошлого года в городе Эймсбери британки Дон Стерджес. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское диппредставительство.

Отмечается, что в интервью родители Стерджес обвиняют правительство своей страны в проведении «нетранспарентного расследования случившегося». Они также заявили, что считают британское правительство причастным к гибели дочери.

«В ноте подчеркивается, что по такому же «закрытому» сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по «делу Скрипалей», — сказали в посольстве.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

Инцидент с Дон Стерджес произошел в Эймсбери 4 июля. Женщину вместе со спутником Чарльзом Роули госпитализировали без сознания. В полиции заявили, что они якобы пострадали от того же вещества, что и Скрипали. Пострадавшая умерла в больнице, а мужчину выписали. В августе ему снова потребовалась госпитализация.