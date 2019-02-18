Посольство РФ в Лондоне выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей

Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность судьбой граждан, находящихся во власти британских спецслужб.

Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства в связи с публикацией материала The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит», — цитирует дипломата ТАСС.

Он напомнил, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория сообщала, что, по словам Юлии, ее отец пребывает в добром здравии. Пресс-секретарь посольства также задался вопросом, «позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?»

«Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджесс, сказать трудно», — резюмировал представитель посольства.

Газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

Инцидент с Дон Стерджесс произошел в Эймсбери 4 июля. Женщину вместе со спутником Чарльзом Роули госпитализировали без сознания. В полиции заявили, что они пострадали от того же вещества, что и Скрипали. Пострадавшая умерла в больнице, а мужчину выписали. В августе ему снова потребовалась госпитализация.