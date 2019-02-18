Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ в Лондоне выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность судьбой граждан, находящихся во власти британских спецслужб.

Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»
Лондон похитил россиянку, считает племянница экс-агента британских спецслужб

Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства в связи с публикацией материала The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит», — цитирует дипломата ТАСС.

Он напомнил, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория сообщала, что, по словам Юлии, ее отец пребывает в добром здравии. Пресс-секретарь посольства также задался вопросом, «позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?»

«Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджесс, сказать трудно», — резюмировал представитель посольства.

Газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

Инцидент с Дон Стерджесс произошел в Эймсбери 4 июля. Женщину вместе со спутником Чарльзом Роули госпитализировали без сознания. В полиции заявили, что они пострадали от того же вещества, что и Скрипали. Пострадавшая умерла в больнице, а мужчину выписали. В августе ему снова потребовалась госпитализация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ назвало провокацией инцидент с российским флагом в Солсбери
В Кремле отреагировали на появление третьего подозреваемого в «деле Скрипалей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017