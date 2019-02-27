Разлей вода: почему в КНР называют Байкал своим «северным морем»

«Во времена Древнего Китая эти земли были «пастбищами Су У», сейчас же они известны под названием «голубые глаза» Сибири. Самое большое на Земле озеро Байкал тесно связано с китайским народом и по сей день», — так начинается статья, опубликованная в начале февраля на китайском аналитическом портале «Гуанча». Поводом для нее стали протесты жителей Иркутской области против строительства на берегу Байкала завода по производству бутилированной воды. Между тем о том, что гости из Китая нередко говорят о Байкале как о своем «северном море», жители Иркутской области заговорили еще несколько лет назад. В том, что действительно стоит за словами гостей из Поднебесной и чего ждут от приезжающих к озеру туристов и предпринимателей местные жители, разбирались «Известия».

Завод

Статья, перевод которой был размещен на портале «ИноСМИ» в начале февраля, первоначально была опубликована на китайском портале «Гуаньча», который позиционируется как площадка для научных и аналитических материалов. Она стала ответом на недовольство жителей поселка Култук Слюдянского района строительством завода по производству бутилированной байкальской воды , предназначенной для экспорта в Поднебесную. Работы вошли в активную фазу в конце 2019 года.

baikalrazliv1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Это не первый подобный проект и далеко не самый амбициозный . В частности, еще в 2017-м британская газета The Guardian сообщила о планах по «перекачке» байкальской воды в город Ланьчжоу, чтобы спасти китайскую провинцию от засухи. Предполагалось, что трубопровод будет проложен с территории Бурятии.

Тогда работы так и не начались, а вот на территории Иркутской области еще раньше был действительно возведен завод, который, как и предприятие в Култуке, должен был производить бутилированную воду. Действовал он на территории Байкальского ЦБК — комбината, который неоднократно обвиняли в загрязнении байкальских вод. В итоге в 2017 году у Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры возникли вопросы к соблюдению санитарных норм при розливе воды и деятельность завода сначала приостановили, затем, по сообщениям СМИ, он и вовсе был закрыт.

В случае с заводом, который строится сейчас, воду планируется брать со дна озера — для этого по дну протянут трубопровод в несколько километров. Так она будет поступать на предприятие, которое сейчас возводят недалеко от береговой линии. По данным областной администрации, реализует проект компания «АкваСиб», экспортировать воду в Китай будет ООО «Озеро Байкал».

В администрации Иркутской области строительство завода называют выгодным инвестпроектом. Как отметила замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, проект реализуется с 2013 года, в полную силу завод должен заработать к 2021-му. Совокупный объем инвестиций составит около 1,4 млрд рублей, вместе с предприятием в районе появится 150 новых рабочих мест.

При этом, подчеркивают в областном правительстве, проект прошел необходимую экологическую экспертизу и экологического урона озеру не нанесет. Но среди местных жителей согласны с этим далеко не все. К концу 2018 года рабочие протянули к берегу озера трубопровод, а в начале 2019-го в Култуке начались работы, собственно, по строительству завода — и жители сразу возмутились. Сюжеты о протестах показали по нескольким региональным каналам, их также освещали онлайн-СМИ.

В том числе жители обратились в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру, которая в начале февраля провела проверку на объекте. В ведомстве рассказали, что уже нашли ряд нарушений.

«При осмотре установлено, что строительная площадка объекта захламлена отходами, а временное их накопление осуществляется на территории, не оборудованной в соответствии с требованиями законодательства», — цитирует пресс-службу ведомства сайт «ИркутскМедиа».

Выпить до дна

Возмущаясь проведением строительных работ, люди жаловались журналистам на то, что ничего не знали об общественных слушаниях по данному проекту, которые, как заявили представители компании, проводились еще в 2015 году, а также сомневались в объективности проведенной экспертизы.

baikalrazliv2 Поселок Култук Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

«Нас не ознакомили. Мы узнали про завод в том году. Что строиться будет завод. Когда приехали сюда трактора, начали рыть нашу территорию. Это наша территория, поймите — всех людей. Это не частная собственность», — цитирует сайт «Вести Иркутск» слова одного из активистов.

Впрочем, петиция с призывом отказаться от планов по строительству завода была размещена на сайте Change.org еще в 2017 году. Не так давно, в связи с началом собственно строительства, о ней вспомнили вновь.

«Продукция завода будет поставляться в Китай. Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем», — говорилось в тексте.

В том числе, отмечали составители петиции (ее автором стал Зорикто Матанов), возведение завода может навредить перелетным птицам, которые традиционно останавливались в этом районе, а еще приведет к тому, что местные жители сами окажутся лишены доступа к воде. К середине февраля петицию поддержали более полумиллиона человек.

Именно на нее ссылались авторы материала, который вышел на сайте «Гуаньча».

«Однако об этой связи <между китайским народом и озером Байкал> говорят в следующих контекстах: «петиция-протест, подписанная 100 тыс. человек», «запретим китайцам выкачивать воду из озера Байкал», «китайцы захватывают озеро Байкал», «китайцы скупили всю землю около Байкала», «через 5–10 лет Байкал станет еще одной китайской провинцией» и прочее. Действительно ли китайцы хотят «вернуть» себе Байкал таким образом? Чего на самом деле боятся россияне?» — говорится в тексте.

В качестве контраргументов авторы в том числе ссылаются на слова Марины Петровой о том, что проект завода прошел экологическую экспертизу и предоставит новые рабочие места жителям района, а также указывают на то, что вряд ли объем потребляемой заводом воды (его максимальная мощность должна составить около 520 тыс. л в сутки) может привести к обмелению озера: «Байкал — рыболовный рай, самое глубокое озеро на Земле. (…) Неужели китайцы смогут выпить его до дна? Конечно, нет».

«Северное море Поднебесной»

Петиция, посвященная строительству завода, — не единственная, которая упоминается в статье. В том же 2017 году на сайте Change.org появилось обращение, адресованное председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, составленное Юлией Иванец. Оно было озаглавлено «Интервенция по-китайски». Как указывала автор, граждане КНР начали активно скупать землю в поселке Листвянка — одной из главных туристических точек притяжения на озере, добраться до которой из Иркутска можно меньше чем за час.

baikalrazliv3 Поселок Листвянка Фото: commons.wikimedia.org/Надежда Сычугова

«Происходит активная скупка земель у граждан России гражданами Китая. Уже сейчас 10% (!) поселковой земли в Листвянке принадлежит китайцам. Если так пойдет и дальше, то уже лет через пять-десять старинный русский поселок неминуемо превратится в одну из китайских провинций», — отмечалось в петиции.

Согласно тексту петиции, китайцы приобретают земли под застройку для того, чтобы возводить на ней отели, при этом относятся к земле «по-варварски», нарушая ландшафт и возводя большие, во весь участок, здания. При этом, утверждает автор, предприниматели не платят налогов, регистрируя землю под индивидуальное жилищное строительство.

Обращение Юлии Иванец не набрало такого же количества сторонников, как петиция Зорикто Матанова: она доступна на сайте до сих пор, но подписали ее около 150 тыс. человек. Однако текст перепечатали или процитировали многие местные издания.

На локальный конфликт жителей небольших поселков (в Листвянке проживает около 2 тыс. человек, в Култуке — около 4 тыс. человек) с большим соседом обратили внимание в том числе зарубежные СМИ. Год назад об опасениях жителей Листвянки написали журналисты Financial Times. Виктор Синьков, представитель юридического департамента администрации Листвянки, тогда назвал 10% земель, якобы скупленных предпринимателями из КНР, преувеличением, однако подтвердил, что людей беспокоит их активность.

При этом, пояснил муниципальный чиновник, жителей поселка нервировало, что китайские гиды рассказывали своим группам о том, что в древние времена Байкал принадлежал Китаю и называли озеро «северным морем Поднебесной».

— Люди считают, что это означает, что они хотят Байкал вернуть, — отметил тогда Виктор Синьков.

Именно так — с акцентом на культурное значение Байкала и существующую историческую связь, по данным Financial Times, позиционируют туры в этот регион и на сайтах некоторых китайских туристических агентств . Кроме того, еще в начале 2010-х известный китайский поп-певец Ля Цзянь записал лирическую песню «На берегу Байкала», которая, как утверждает англоязычное китайское издание Global Times, стало хитом в Поднебесной. Популярность песня обрела только в 2015 году — спустя четыре года после премьеры, зато после этого, в 2016–2017 годах, спрос на туры на Байкал в КНР резко подскочил.

Взять под контроль

Недовольство жителей формулировками гидов совпало с новостями о притеснениях, которым якобы подвергаются российские туристы и гиды на фоне растущего числа туристов, которые едут из Китая в Бурятию и Сибирь.

baikalrazliv4 Рынок в поселке Листвянка Фото: commons.wikimedia.org/Pierre Andre Leclercq

Китайский турпоток на Байкал действительно растет — осенью 2018 года в Иркутской области объявили, что количество приезжающих в регион туристов выросло на 40% только за первые девять месяцев прошлого года. По большей части рост произошел за счет тех, кто ехал на Байкал, при этом среди иностранцев более 66% составили граждане КНР.

«За девять месяцев этого года Иркутскую область посетили 1,2 млн туристов. Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, увеличилось на 40,1% и составило 263,9 тыс. Традиционно лидирующую позицию среди стран – поставщиков туристов занимает Китай, и за девять месяцев этого года Иркутскую область посетили 166,8 тыс. китайских туристов», — цитировали СМИ руководителя агентства по туризму региона Екатерину Сливину.

Похожая тенденция наблюдалась и в 2017 году. В конце 2017 года, комментируя ситуацию в Листвянке телеканалу ОТР, депутат Государственной думы, член рабочей группы «Байкал» Сергей Тен назвал соседство с Китаем «вызовом» для туристической отрасли на Байкале . Как и Виктор Синьков, Сергей Тен счел данные, которые приводит автор петиции, преувеличением, однако признал, что ситуация нуждается в жестком контроле.

— Китайцы, кстати, прогнозируют, что ежегодно количество туристов будет увеличиваться почти до 1 млн человек. И это нужно брать всё под очень жесткий контроль. (...) Конечно, инвестиции нужны, но мы должны эти инвестиции обращать в свою пользу, чтобы налоги к нам поступали, — отметил тогда депутат.

Китайцы активно едут и в другие регионы России, однако Байкал пользуется у них особой популярностью, в том числе из-за своего расположения — полет из Пекина до Иркутска занимает около трех часов, при этом города находятся в одном часовом поясе. Но туристическая инфраструктура не успевает за ростом турпотока: из-за этого возникают проблемы с вывозом мусора, кроме того, в предыдущие годы в пик сезона появлялись новости о стычках между российскими и китайскими туристами из-за нехватки мест, в том числе, на паромах, следующих к острову Ольхон. Самая громкая история произошла летом 2017 года, когда, по сообщениям СМИ, несколько сотен туристов якобы пытались «штурмовать» паром.

В результате предложения ограничить поток приезжающих на Байкал людей высказываются регулярно — так, весной 2018 года в Иркутской области предложили в том числе квотировать количество туристов, приезжающих сюда из-за рубежа.

«Наши написали — фиг вам»

В Поднебесной знают о недовольстве жителей расположенных на Байкале населенных пунктов. Однако, как осенью 2018 года объяснял журналистам китайского издания Global Times один из китайских гидов, работающих на Байкале, высказывания о «великом северном море» — лишь элемент исторической части экскурсии.

baikalrazliv5 Туристы на озере Байкал Фото: Depositphotos/gumbao

«Эта территория принадлежала Китаю до тех пор, пока Китай и Россия не подписали Нерчинский договор (в XVII веке. — Ред.). Это просто историческая информация . Мы не собираемся говорить китайским туристам, что им надо снова завоевать эту территорию — это было бы смешно» , — цитирует его слова издание.

Еще несколько лет назад жителям Листвянки похожие фразы приходилось слышать регулярно, рассказал «Известиям» депутат думы Листвянского муниципального образования Андрей Сизых, однако сейчас таких прецедентов почти не возникает.

— Сейчас об этом говорят меньше, но раньше — года полтора-два назад — действительно звучала эта фраза, что Байкал — это «наше великое северное море, местным здесь делать нечег, и скоро мы сюда придем», — отметил муниципальный депутат.

Однажды, по его словам, в книге отзывов Байкальского музея один из гостей из КНР даже оставил такую запись на китайском — прочитав это, местные жители (большинство из них владеет китайским) надпись зачеркнули: «Наши люди просто написали сверху: «фиг вам».

А вот вопросы к предпринимателям из КНР у жителей Листвянки действительно есть, однако они носят не столько идейный, сколько вполне практический характер и связаны даже не с количеством купленной земли, а с нежеланием играть по общим правилам , объяснил «Известиям» Андрей Сизых.

— Проблема не в том, что они скупают участки и застраивают их, а в том, что они при этом не соблюдают российское законодательство. Они регистрируют эти дома как ИЖС, потом строят на них трехэтажные дома с десятком балконов и говорят: вот мы так живем. Соответственно, налогов они не платят. А поток туристов на Байкале — он большой, и это не потому, что китайские туристы какие-то плохие, а просто потому, что это закон жизни, мусора образуется много. У администрации Листвянки на его вывоз денег нет, а те, кто туристов сюда привозит, получается, в это не вкладывается, потому что налоги в казну они не платят, — отметил депутат.

Берег раздора

В том же материале китайские предприниматели, работающие на Байкале, связывали необходимость строительства новых отелей с недостаточным развитием инфраструктуры и растущей популярностью этого направления среди туристов.

baikalrazliv6 Рыбаки на озере Байкал Фото: Depositphotos/sdigitall

«Это многообещающий рынок, при этом местные отели не соответствуют стандартам, а значит, предложение просто не удовлетворяет растущий спрос», — цитирует издание владельца одного из новых отелей, гражданина КНР.

Один из подобных случаев описывался в иркутских СМИ в конце 2017 года — тогда администрация Листвянки подала в суд на гражданина КНР, который продолжил возведение домов на купленных им участках уже после того, как получил требование о прекращении работ. В беседе с журналистами Global Times бизнесмен, представленный как Сонг, фактически признал, что большинство его сограждан работают на берегу Байкала без лицензии, объяснив это слишком сложной процедурой получения лицензии.

«Весь процесс может занять около трех лет, это слишком медленно для инвесторов из Китая», — цитирует его слова издание. Объемы собственных инвестиций в строительство объектов на берегу Байкала он оценил примерно в $12 млн.

При этом именно несоблюдение природоохранных требований вызывает особенное недовольство со стороны местных жителей — тем более в условиях, когда к ним экологические требования применяются со всей строгостью.

Так, рассказали активисты во время протестов в Слюдянском районе зимой 2019-го, местным жителям, несмотря на строительство завода, не только запрещают возводить дома на берегу, но и требуют снести объекты, построенные до вступления в силу поправок в закон «Об охране озера Байкал» — согласно им, любое строение, вне зависимости от его назначения, может быть возведено в прибрежной зоне только после прохождения экологической экспертизы. С предложениями смягчить требования ранее выступали и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, и даже в Минприроды, однако пока этого сделано не было.

В китайских СМИ недовольство жителей безвредным вроде бы заводом объясняют опасениями перед более могущественным, по мнению авторов статьи на «Гуаньча», соседом. Но признают, что возмущение, с которым из раза в раз на Байкале сталкиваются именно китайские предприниматели (хотя работают там также представители Кореи и Японии), во многом связано с их беспечным отношением к местной окружающей среде, а также с тем, что далеко не все гости из Поднебесной «отличаются утонченными манерами, могут и плюнуть, и мусор выбросить где их душе будет угодно».