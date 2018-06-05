Очистительная сила

Причина замусоривания берегов Байкала — не только в человеческом равнодушии. Нередко отдыхающие честно собирают его за собой, однако вывезти мешки могут (или готовы) не все, а у муниципальных властей на это не хватает ни людей, ни средств. Полностью решить проблему не удается даже стараниями десятков волонтеров