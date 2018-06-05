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Очистительная сила

Как экологи пытаются спасти Байкал от мусора
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
У озера довольно много проблем, связанных, например, с «наследием» крупных промышленных предприятий — того же Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, — или незаконным выловом рыбы. Но одна из основных — это мусор, который оставляют после себя туристы
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Чтобы убрать его, волонтеры из года в год проводят в разных районах озера «генеральную уборку»
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Во время одного такого субботника на побережье обычно собирают от 30 до 40 тыс. мешков с мусором
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В поисках мусора — волонтеры на берегах Байкала
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В водах озера достаточно и промышленных отходов, но и местные, и иркутские ученые сейчас склонны больше обвинять туристов. Дело в том, что турпоток в последние годы резко увеличился, а вот инфраструктура особенно не изменилась. Страдает от этого, опять же, озеро
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
В 2017 году очередная «генеральная уборка» стала основной акцией масштабного волонтерского экологического марафона En+ Group «360 минут»
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Всего ее участникам удалось очистить около 86 км побережья озера (при этом общая длина береговой линии Байкала — больше 2 тыс. км)
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Тогда в результате акции с берегов озера вывезли 27 тыс. мешков мусора — для этого потребовалось больше ста «КАМАЗов»
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Часто экологам попадаются необычные находки — например, ретро-коньки, старинные утюги или станционный колокол
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Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
Причина замусоривания берегов Байкала — не только в человеческом равнодушии. Нередко отдыхающие честно собирают его за собой, однако вывезти мешки могут (или готовы) не все, а у муниципальных властей на это не хватает ни людей, ни средств. Полностью решить проблему не удается даже стараниями десятков волонтеров
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Во вторник, 5 июня, в России отмечается День эколога. С помощью этого праздника специалисты по охране окружающей среды пытаются привлечь внимание людей к ее проблемам. А одна из самых «горячих» точек отечественной экологии — озеро Байкал, о проблемах которого и специалисты, и местные жители, и волонтеры говорят не первый год. Как спасают и защищают знаменитое озеро — в галерее портала iz.ru

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