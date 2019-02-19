Время альтернативы: аварии на теплосетях торопят инвестиции

Как минимум 150 тыс. людей оказались в зоне коммунальных аварий из-за порыва тепловых сетей с начала года. Проблема везде одна — каждую зиму теплосети изнашиваются всё сильнее. Если не начать ими заниматься, будет еще хуже. Но проблема в том, что нынешняя схема привлечения инвестиций не работает. Что с этим делать, эксперты обсудили в ходе круглого стола во вторник, 19 февраля. Подробности — в материале «Известий».

И снова прорвало

Накануне кипяток затопил подвал дома в Астрахани из-за того, что рядом прорвало тепловые сети. В начале месяца порядка 15 тыс. жителей Томска (в том числе школа и три детсада) остались без отопления в 30-градусный мороз по той же причине. И даже эта авария — мелочь на фоне тех, что одна за другой происходят в России этой зимой.

30 января почти 230 домов в Барнауле лишились тепла и горячей воды. Неделей раньше в такой же ситуации оказались почти 75 тыс. людей в Самаре, причем почти сразу произошел второй порыв трубопровода. В Черногорске (Хакасия) на прошлой неделе было зафиксировано несколько серьезных повреждений на теплосетях, без тепла и горячей воды оставались свыше 16 тыс. человек и 28 социальных объектов. Более 150 домов оказались в зоне отключения в Хабаровске 14 февраля.

Запас прочности на исходе

Около трети тепловых сетей в России нуждается в замене, сообщили ранее «Известиям» в Минстрое. Каждый год необходимо модернизировать по меньшей мере 5% инфраструктуры, менять всё разом смысла нет, отмечали в ведомстве. Кроме того, если менять за один раз больше, встанет жизнь города. Так произошло в Рубцовске — первом городе, перешедшем на метод «альтернативной котельной». За год генерирующая компания обновила 9% сетей. Там это было необходимо, но город был практически полностью перекопан. Впрочем, в среднем по стране этот показатель достигает в лучшем случае 2%.

Аварии показательны — сразу выявляют точки, где изношенность сетей достигла критических показателей. Так, например, сети прорвало и в Твери, из-за чего без отопления и горячей воды остались 16,7 тыс. человек. По данным источника, в целом по региону износ теплосетей оценивается в 79%.

Пустите монополиста

Происшествия с тепловыми сетями показательны и по другой причине. Устранением аварии в Черногорске занималась Сибирская генерирующая компания (СГК), хотя и не обслуживает этот город — она работает в соседнем Абакане. Компания не раз в течение четырех лет предлагала властям Черногорска пути решения проблем, но те отказывались, рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в ходе круглого стола «Промежуточные итоги отопительного сезона», прошедшего во вторник, 19 февраля.

«Черногорск мы давно знаем как проблемный город», — отметила Косогова. На сегодняшний день у города нет достаточно средств, а сети находятся в крайне плохом состоянии.

У населения есть стереотип, что монополист — это плохо. «На мой взгляд, сегодня мы имеем очень извращенную картину, когда очевидно, что линейные трубопроводные объекты — это сугубо монопольный вид деятельности. При этом мы пытаемся делать вид, что развиваем какую-то конкуренцию в монопольном виде деятельности», — подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Сейчас критерии слишком мягкие и получается так, что владелец участка трубы не имеет ничего для того, чтобы обеспечивать надежное бесперебойное теплоснабжение, объяснил депутат.

«Как раз для сетей, к сожалению или к счастью, монополия — это единственный способ спасения ситуации», — соглашается представитель СГК. Так, во-первых, дешевле их эксплуатация, во-вторых, за ними есть контроль.

Ситуация Черногорска резонансна, но таких историй намного больше, отмечает Екатерина Косогова. Она напомнила, что компания в свое время также спасала Рубцовск. После того как туда пустили инвестора, он впервые без проблем переживает отопительный сезон.

Котельная 2.0

Всё упирается в деньги. Лучшим инструментом привлечения денег считалась концессия, но это не сработало. «Тепловой бизнес по отчетности 2017 года убыточен — минус 80 млрд рублей. Откуда взяться инвестициям?» — объясняет первый зампред комитета Государственной думы Российской Федерации по энергетике Сергей Есяков.

Сейчас самый реальный инструмент привлечения средств — механизм так называемой альтернативной котельной, отмечал в интервью «РИА Новости» замглавы Минстроя Максим Егоров. Однако, по его словам, «на результаты действия этого механизма мы сможем посмотреть в лучшем случае в следующем году».

Метод «альтернативной котельной» был утвержден федеральным законом от 29 июля 2017 года. Механизм такой: первым делом нужно высчитать объем необходимых инвестиций в инфраструктуру, потенциальную прибыль поставщика, а уже на основе этих показателей сформировать тариф. Он устанавливается на срок не менее 10 лет. Получается, что власти совместно с бизнесом находят золотую середину, которая в отличие от системы расчета тарифов с индексацией позволяет одновременно модернизировать тепловые сети и получать прибыль.

По словам замминистра энергетики России Андрея Черезова, пока заявок на переход в единую ценовую зону не так много, как хотелось бы. Во-первых, в регионах неохотно уходят от системы МУПов и ГУПов. По данным Ростехнадзора, всего в России 4,7 тыс. муниципалитетов, на которых лежит ответственность за подготовку к отопительному сезону. Более 20% из них так и не направляли заявку на проверку готовности к нему, подчеркнул в ходе круглого стола начальник отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями ведомства Роман Кутасин. Замглавы Минэнерго подчеркнул, что от этой схемы нужно уходить — муниципальные предприятия накапливают долги, банкротятся, а в итоге подача тепла под угрозой.

От перехода на «альтернативную котельную» регионы также останавливают опасения повышения тарифов.

Но регионы признают, что от величины тарифов зависят и объемы замены сетей и соответственно качество инфраструктуры.

«Исторически тарифы сложились так, что в городе Барнауле 1858 рублей с НДС на сегодняшний день. Новосибирск чуть недотягивает до 1300 рублей», — подчеркивает начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, добавляя, что при этом оба города находятся в одинаковых климатических условиях. По подсчетам властей Новосибирска, в год нужно в среднем менять 150 км сетей, но на этот показатель выйти не получается — в прошлом году, например, было отремонтировано 40 км. Сейчас они рассматривают возможность перехода на «альтернативную котельную» как один из возможных выходов.

Протоптали дорожку

Первым в России эту модель опробовал Рубцовск, некогда переживавший аварии хлеще, чем в Черногорске. Объем инвестиций со стороны СГК составил 2 млрд рублей. Компания готова вложить в проекты в сфере теплоснабжения в разных регионах до 60 млрд рублей, для Красноярска уже разработан план на 18,7 млрд.

Подать заявку в Минэнерго на переход в единую ценовую зону планирует и Барнаул, сообщил на круглом столе замглавы администрации по городскому хозяйству Александр Алексеенко. Последние три года в столице Алтайского края последовательно растет число повреждений на инженерных сетях. По итогам 2018 года рост составил 7%. Причина — износ сетей, который достиг 88%.

Первый шаг уже сделан. В прошлом году всё муниципальное имущество было передано Барнаульской теплосетевой компании (входит в группу СГК) по концессионному соглашению. «В этом году в соответствии с той инвестпрограммой, которая была разработана при заключении этого концессионного соглашения, определенный прогресс и увеличение объемов ремонта по тепловым сетям мы уже увидим. По крайней мере на сегодня эти планы составляют порядка 270 млн рублей», — пояснил Алексеенко. Второй шаг — как раз переход к «альтернативной котельной», который позволит привлечь по меньшей мере 6 млрд рублей инвестиций.

Эксперты сходятся во мнении, что затягивать с изменениями нельзя — череда крупных коммунальных аварий тому доказательство. Представители Минэнерго, ФАС, поставщиков и профильной ассоциации согласны, что такой инструмент, как «альтернативная котельная», может стать оптимальным и удобным всем сторонам — и властям, и энергетикам, и, что самое главное, потребителям.