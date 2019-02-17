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Меняйло потребовал решить проблемы с теплоснабжением в Хакасии

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе совещания с представителями Минстроя, Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Хакасии, а также администрации города Черногорск отметил необходимость устранить существующие в Хакасии проблемы с теплоснабжением жилых домов.

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«Нельзя допускать, чтобы чрезвычайные ситуации происходили системно. Теплоснабжение города — сложная система, требующая своевременной модернизации, независимо от формы собственности. Жители города платят за коммунальные услуги, а значит, в их домах должно быть тепло», — цитирует полпреда «Комсомольская правда».

Меняйло обратил внимание, что основной задачей представленных на совещании ведомств является снижение опасности возникновения перебоев с поступлением тепла в дома граждан.

Отмечается, что на совещании отсутствовал действующий глава Хакасии Валентин Коновалов. Он находился в Сочи и вышел на совещание по видеосвязи.

13 февраля в Черногорске произошел прорыв на теплотрассе, к середине дня он был устранен. Однако как только система была запущена, произошло новое повреждение сети. Первоначально в результате ЧП без тепла остались около 16 тыс. жителей из 205 домов и 28 соцучреждений.

По данным республиканского министерства строительства и ЖКХ на 14 февраля, без тепла и горячей воды в Черногорске остаются 72 дома. Специалистам удалось частично восстановить теплоснабжение, в частности, в социальных учреждениях. По словам специалистов, восстановительные работы осложняются тем, что «труба очень ветхая».

В настоящее время температура воздуха в городе около –10. В ночь на пятницу ожидаются морозы до –20. В рамках ЧС местные власти развернули пять пунктов временного пребывания. Кроме того, специальная комиссия совместно с социальными службами работает с одинокими пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями, осуществляя поквартирный обход граждан в пострадавших домах. Также работает «горячая линия»: 2-24-96, 2-59-51, 2-14-43, 2-18-83.

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