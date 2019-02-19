Более 60% россиян мечтают открыть свое дело

Более половины россиян задумываются об открытии собственного бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой VK Business и сервисом Research.mail.ru.

Доля заинтересованных в открытии своего дела среди 2,5 тыс. опрошенных составила 62%. Больше всего интерес к бизнесу проявили жители Центрального, Сибирского и Уральского федеральных округов. При этом большинство респондентов (85%) заявили, что мечают начать бизнес именно в своем городе, а 11% полагают, что для этого лучше переехать в другой город. О предпринимательстве за границей мечтают только 4% россиян.

В основном об открытии своего дела мечтают молодые люди 26–35 лет, среди опрошенных россиян этой возрастной категории доля заинтересованных в бизнесе составляет 69%. Запустить свой проект в области торговли планируют 17% россиян, причем в этой сфере равно заинтересованы и мужчины и женщины. Кроме того, мужчины проявили интерес к строительному бизнесу (16%), а женщины — к бьюти-индустрии (14%).

Однако люди старше 50 лет чаще считают, что запустить свой бизнес в России достаточно сложно. Такое мнение высказали 69% опрошенных этой возрастной категории. В целом в страхе перед открытием своего дела признались 58% опрошенных.