Движение восстановили на федеральных трассах в Саратовской области

В Вольском и Хвалынском районах Саратовской области сняли ограничения движения для всех транспортных средств по трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Движение закрыли в понедельник, 18 февраля, с 47-го по 140-й км дороги Р-228 в связи с сильной низовой метелью.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», с 13:00 19 февраля на федеральной дороге А-298 также сняты ограничения для всех транспортных средств в Советском, Ершовском, Федоровском, Дергачевском и Озинском районах.

На данный момент ограничения продолжают действовать лишь в Озинском районе с 298-го по 325-й км трассы, пишет ИА «Взгляд-инфо».

18 февраля в Самарской области также было введено полное ограничение движения на участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Данная мера была принята в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.