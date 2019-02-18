Движение ограничили по трассе в Самарской области из-за метели

В Самарской области введено полное ограничение движения на участке трассы Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград. Запрет касается всех видов транспортных средств.

По данным экстренных служб, ограничение на участке от 65 км до 87 км вводится в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Движению препятствует обильный снегопад, из-за которого снижена видимость. Ограничение введено для всех видов транспортных средств до улучшения погодных условий. Об этом пишет НИА «Самара».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям использовать альтернативные маршруты или переждать непогоду на благоустроенных стоянках.