Автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с фурой в Рязанской области

В Касимовском районе Рязанской области 16 февраля в аварию попал саратовский дальнобойщик. По информации местного УМВД, около полудня на 242-м км автодороги Москва–Егорьевск–Тума–Касимов произошло столкновение ВАЗ-2112 и фуры Iveco.

Предварительно установлено, что отечественный автомобиль, за рулем которого находился 26-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом под управлением 49-летнего жителя Саратова. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо». Пострадал водитель «ВАЗа».

Как сообщалось 15 февраля, в Барышском районе Ульяновской области столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один человек, еще одного госпитализировали. На 36-м км автодороги Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка – граница области Suzuki Jimny под управлением 39-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Гранту».