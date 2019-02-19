Пятая каникулярная школа «Заполярный наноград» открылась в Мурманске

В Мурманске на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» стартовала пятая каникулярная школа «Заполярный наноград».

В рамках «Заполярного Нанограда» школьники, студенты и преподаватели на стажерских площадках решают проектные задачи (кейсы). Их предлагают различные компании и организации Мурманской области, пишет ИА «Би-порт».

Помимо этого, для участников организованы различные лекции, а на базе детского технопарка «Кванториум-51» подготовлены практикумы и интерактивные игры.

Каникулярная школа завершится 23 февраля. В этот день участники представят и защитят свои творческие проекты, созданные по итогам работы стажерских площадок.

Программа организована при поддержке автономной некоммерческой организации в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига».