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Новый соцпроект «Клуб для старшего поколения» реализуют в Мурманске

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В Мурманске планируют реализовать новый социальный проект «Городской клуб для старшего поколения». Проект ориентирован на местных жителей от 55 до 60 лет. Его представили в городской администрации в среду, 13 февраля.

Как рассказала глава Мурманска Тамара Прямикова, у клуба будет многоплановая деятельность, в том числе в сфере культуры, образования, здоровья. Предполагается, что в клубе люди заведут новые знакомства, приобретут новые знания и умения, а также смогут поделиться опытом и в случае необходимости получить помощь в решении трудных жизненных ситуаций, пишет ИА «Би-порт».

Отмечается, что проект станет прекрасной альтернативой стереотипному образу жизни. Для членов будут проводиться разнообразные семинары по компьютерной и юридической грамотности, спортивные и творческие встречи, различные обучающие занятия.

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