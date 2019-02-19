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Газификацию деревни начали в Тверской области

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В Зубцовском районе Тверской области начали газификацию деревни Борки. Председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев посетил район в ходе рабочей поездки. Темами обсуждения стало обеспечение местных жителей медицинской помощью и газификация.

Как сообщает пресс-служба заксобрания Тверской области, подключение газа к домам жителей деревни Борки началось на днях. Предпроектные работы начались еще в 2014 году. Тогда из местного бюджета на эти цели были направлены 6 млн рублей. Затем населенный пункт удалось включить в программу федерального Минсельхоза.

По словам Сергея Голубева, в рамках программы из федерального бюджета трансфертом поступило около 9 млн рублей. Для Борков это было значимое событие. Также Голубев отметил, что «давняя задача по газификации Борков, можно сказать, выполнена», пишут «Тверские ведомости».

Село насчитывает 125 домов. На его территории расположены несколько социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и уникальная картинная галерея в поместье Озерова.

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