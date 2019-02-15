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Тверская молодежь восстановит мемориал завода «Красный Май»

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Члены советов сельских поселений Вышневолоцкого района Тверской области встретились на «Школе молодежного совета».

Ребята выявляли актуальные проблемы, которые они готовы решить. Среди них благоустройство зоны отдыха вблизи водоемов и восстановление памятного мемориала завода «Красный Май». Также было решено проводить тематические квесты и туристические слеты, пишут «Тверские ведомости».

Кураторы мероприятия — члены педагогического отряда «ЛИФТ» Полина Зенкина, Полина Колесник и Максим Юст, которые представляли «Российское движение школьников».

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