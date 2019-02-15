Тверская молодежь восстановит мемориал завода «Красный Май»
Члены советов сельских поселений Вышневолоцкого района Тверской области встретились на «Школе молодежного совета».
Ребята выявляли актуальные проблемы, которые они готовы решить. Среди них благоустройство зоны отдыха вблизи водоемов и восстановление памятного мемориала завода «Красный Май». Также было решено проводить тематические квесты и туристические слеты, пишут «Тверские ведомости».
Кураторы мероприятия — члены педагогического отряда «ЛИФТ» Полина Зенкина, Полина Колесник и Максим Юст, которые представляли «Российское движение школьников».