В Корсакове бизнесмены прочтут школьникам лекции о профессиях

В городе Корсакове на Сахалине представители бизнеса, некоммерческих и бюджетных организаций будут читать лекции, проводить тренинги и мастер-классы для учащихся городских школ. Проект начинается в ближайшие дни и завершится в апреле. Его цель — познакомить школьников с работой компаний, обучить навыкам, помочь с выбором профессий и направлений развития.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, проект организует финалист конкурса «Лидеры России», житель города Артем Российченко. У него богатый опыт работы в крупных компаниях и на государственной службе, в реализации социальных проектов. Он и проведет первый тренинг, который состоится в субботу, 16 февраля, в школе №1.

Помощь в реализации проекта оказывает администрация Корсакова. В нем могут участвовать ученики 9–11 классов, студенты и молодые специалисты.

Ранее сообщалось, что в Калужской области разработали «Региональный атлас новых профессий». Область стала пилотным регионом проекта по профессиональной ориентации подростков и молодежи.