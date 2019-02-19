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Центр зимних видов спорта начали строить в Тобольске

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В Тобольске Тюменской области началось строительство центра зимних видов спорта с лыжной трассой, сноупарком, стрельбищем для пневматического оружия. На территории стадиона «Тобол» обустроят лыжероллерную трассу, пешеходную дорожку, трассу для маунтинбайка.

В спортивных секциях на арене занимаются около 800 детей. Стрельбище и новая лыжная трасса не только позволят проводить соревнования различного уровня, но и выведут на новый уровень подготовку юных спортсменов, заявила директор ДЮСШ № 2 Светлана Зайцева. Об этом сообщает портал «Наш город».

В поселке Глебовское Истринского района Московской области построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость реализации проекта составила 220 млн рублей. Чаша 26-метрового бассейна разделена на шесть дорожек и выполнена по уникальной системе из металлических пластин.

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