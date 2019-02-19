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Москва хочет вернуть дипсобственность в США через суд

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Фото: TASS/AP/Alexander F. Yuan
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Россия готовится отстаивать в американском суде свои права на дипломатическую собственность, конфискованную в США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что иск готовится к подаче, юристы работают, но Москва не спешит по ряду причин.

«Нынешняя обстановка в отношениях с США настолько тяжелая, что надо взвесить все обстоятельства», — заявил он.

На данный момент юристы просчитывают все возможные риски такого судебного процесса.

При этом эксперты считают, что из-за общего негативного фона в отношениях, американские суды, в целом независимые, могут быть предвзятыми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дачное стечение обстоятельств: РФ готовится вернуть дипсобственность

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