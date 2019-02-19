Мошенники научились маскироваться под ЦБ и выводить деньги из банков

Киберпреступники провели серию масштабных атак на российские банки в конце 2018 года, нанеся ущерб в $20 млн (примерно 1,3 млрд рублей). Об этом говорится в отчете IT-компании Positive Technologies (есть в распоряжении «Известий»).

Хакеры маскировалась под подразделение Центробанка ФинЦЕРТ и «Альфа-Капитал».

Атаки осуществляли уже попадавшиеся ранее группировки Silence и Cobalt, а также новая группа, чье название пока не известно рынку кибербезопасности.

Последние якобы от лица подразделения ФинЦЕРТ Центробанка рассылали вредоносные документы с макросами. За прошлый год от взломов пострадали более 1 млн человек. Крали киберпреступники чаще всего персональные данные — 39% случаев.

Эксперты отметили, что в основном для вывода денег мошенники пытались проникнуть в инфраструктуру банков.

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Сдали на взлом: мошенники научились маскироваться под ЦБ