Террорист-смертник подорвался в центре Каира

Террорист подорвал себя вблизи университета «Аль-Азхар» в центре Каира при попытке полицейских его задержать, сообщает 18 февраля телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, пострадал один полицейский, могут быть еще раненые и погибшие.

انفجار وسط القاهرة خلال ملاحقة إرهابيhttps://t.co/K4Vi8XNG5E — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 18 февраля 2019 г.

Взрыв произошел в момент, когда правоохранители преследовали подозреваемого в одном из исторических районов города.

Боевик привел в действие имевшуюся при нем взрывчатку. Подробности происшествия уточняются.

В январе сообщалось, что сапер погиб при обезвреживании взрывного устройства, найденного у одной из церквей на востоке египетской столицы.