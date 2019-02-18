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Террорист-смертник подорвался в центре Каира

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Фото: Twitter.com
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Террорист подорвал себя вблизи университета «Аль-Азхар» в центре Каира при попытке полицейских его задержать, сообщает 18 февраля телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, пострадал один полицейский, могут быть еще раненые и погибшие.

Взрыв произошел в момент, когда правоохранители преследовали подозреваемого в одном из исторических районов города.

Боевик привел в действие имевшуюся при нем взрывчатку. Подробности происшествия уточняются.

В январе сообщалось, что сапер погиб при обезвреживании взрывного устройства, найденного у одной из церквей на востоке египетской столицы.

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