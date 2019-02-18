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Умер герой легендарного снимка в честь окончания Второй мировой войны

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Фото: ТАСС/AP/VICTOR JORGENSEN
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Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса скончался в Мидлтауне (штат Род-Айленд, США). Он не дожил два дня до своего 96-летия, сообщает CBS.

По словам его дочери Шарон, Мендоса скончался в результате инсульта. 

Снимок был сделан 14 августа 1945 года фотографом Альфредом Эйзенштадтом. На нем Мендоса в форме моряка целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман, одетую в медицинский халат.

Мендоса ранее рассказывал журналистам, что как раз в тот день он вернулся из похода по Тихому океану и не сдержал чувств, когда увидел свою возлюбленную.

«Волнение от войны закончилось, плюс я выпил», — рассказывал ранее герой фотографии. 

Вскоре пара поженилась, они прожили вместе 70 лет — Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

14 августа 1945 года Япония официально приняла условия капитуляции (с оговоркой о личной неприкосновенности Императора) и сообщила об этом союзникам. Формальная капитуляция была подписана 2 сентября 1945 года, что и стало официальным днем окончания Второй мировой войны.

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