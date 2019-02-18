В МАМТ состоялась конференция «Почему опера?»

Режиссуру в опере обсудили участники круглого стола, который состоялся в Московском Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Это совместный проект театра и «Института театра» фестиваля «Золотая маска». В обсуждении приняли участие режиссеры, композиторы, дирижеры и директора театров.

Два режиссера-основателя МАМТ — Станиславский и Немирович-Данченко — по-разному смотрели на задачи режиссуры в опере, говорится в пресс-релизе театра, поступившем в «Известия».

«Было время, когда машину вёл композитор. Постановщик сидел на заднем сиденье. Но сто лет назад всё изменилось. В оперу пришли два русских режиссера и всё разрушили. А может быть спасли», — заявил директор Opera Europa Николас Пейн.

Обсудили участники круглого стола и вопрос, должна ли опера звучать на языке оригинала или нужно использовать перевод.

«Когда ты поешь на родине какой-то оперы — это, в общем-то, удар судьбы, потому что в этом огромный риск. Так что ты просто вынужден вырасти над собой. А если знаешь, что в этой партии в Большом блистала Вишневская — это еще один вызов. Так что я работала словно сумасшедшая», — рассказала оперная певица из Германии Надя Михаэль.

Московскому Музыкальному театру им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в декабре 2018 года исполнилось 100 лет. 15 февраля в театре состоялась премьера оперы «Влюбленный дьявол».