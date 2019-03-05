Вечный почет: павших защитников занесут в единый реестр

Павших защитников Отечества увековечат по специальным правилам. Минобороны разработало порядок контроля за воинскими захоронениями и мемориалами. Все известные места, где нашли последний покой погибшие воины, будут сведены в единый реестр, там же будут указаны их имена. В ведомстве будут храниться также копии паспортов захоронений, которые сейчас обязаны составлять местные власти. За информацией из реестра в Минобороны сможет обратиться любой гражданин, ищущий сведения о павших воинах.

Единые правила

Все воинские захоронения будут взяты на учет, сообщили «Известиям» в Минобороны. В ведомстве разработали порядок взаимодействия с региональными и муниципальными властями по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества. В документе (копия есть в распоряжении «Известий») говорится, что министерство берет на себя организацию и ведение централизованного учета воинских захоронений и павших воинов.

На каждый мемориал местные власти должны составить паспорт захоронения. Там указывается внешний облик объекта, его точное местоположение, состояние, а также фамилии бойцов, которые там упокоены. Каждый паспорт подписывает руководитель органа местного самоуправления и представитель военкомата. Один экземпляр паспорта хранится в управлении по увековечению памяти погибших Минобороны. Если в паспорт вносятся изменения (в связи с повреждением, перенесением и т.д.), местные власти обязаны сообщить об этом в министерство.

На основании материалов, полученных от местных властей, управление по увековечению памяти погибших Минобороны будет вести реестр централизованного учета воинских захоронений. Этот список станет еще одним источником сведений, где военные будут искать информацию по запросам граждан. То есть если человек заинтересуется судьбой своего предка и запросит информацию о нем у военных, те будут искать не только в архивах, но и в реестре.

Согласно новым правилам на каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак — памятник или плита. На него должны быть нанесены фамилии, инициалы и воинские звания павших.

Поисковые работы

Минобороны также будет координировать поисковую работу, которую ведут общественные организации. Военные займутся урегулированием проблемных вопросов, если таковые возникнут между поисковиками и чиновниками. Еще одна задача управления по увековечению памяти погибших — пропаганда подвигов павших. Все поступающие сведения о воинских захоронениях будут публиковаться в СМИ и на ведомственном сайте.

Новые правила разработаны в соответствии с недавними поручениями президента России по увековечению памяти погибших. В конце января глава государства поставил правительству задачу законодательно определить полномочия регионов по содержанию воинских захоронений. А военному ведомству было поручено разработать проект президентского указа о внесении изменений в положение о Министерстве обороны — оно должно быть приведено в соответствие с законом «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Местным в помощь

В настоящее время в перечне полномочий Минобороны, который определяет положение, о памяти погибших ничего не говорится. А в законе «Об увековечении памяти погибших» все обязанности по содержанию захоронений возлагаются на местные власти. В разделе «Захоронения погибших при защите Отечества» Минобороны даже не упоминается. Военное ведомство согласно президентскому указу является органом, координирующим работу в этом направлении, и это должно быть отражено в основополагающих документах.

Местные власти, на которые закон возлагает обязанность ухаживать за воинскими захоронениями, часто испытывают финансовые затруднения. И это не самым лучшим образом сказывается на сохранности мемориалов, рассказала «Известиям» руководитель Поискового движения России и глава комиссии ОП по делам молодежи и развитию добровольчества Елена Цунаева.

— Местные власти не торопятся брать на учет захоронения, чтобы не тратить деньги на уход за ними, — отметила Елена Цунаева. — В советское время надо многими мемориалами шефствовали заводы и колхозы. Когда в 1990-е годы всё развалилось, эти могилы оказались брошенными, некоторые такими остаются до сих пор. Отдельная проблема заключается в том, что до сих пор не было требований к тому, что должно быть написано на могиле. Несколько лет назад в Ленинградской области власти выделили деньги на ремонт мемориала на одной из братских могил. По паспорту там похоронено 5 тыс. человек, на мемориале написано о 4 тыс., а после ремонта там осталось 3 тыс. имен.

По словам Елены Цунаевой, за многими «потерянными» захоронениями ухаживают волонтеры, однако если мемориал требует существенных расходов, то взять их негде. А главное, такое захоронение находится в опасности: если его юридически не существует, никто не мешает продать эту землю и застроить ее.

— Сейчас законодатели будут приводить нормативную базу в соответствие с требованиями времени, — продолжила глава комиссии ОП. — Необходимо прописать полномочия региональных чиновников и их ответственность за содержание захоронений. А затем нужно будет внимательно пересчитать и внести в реестр все захоронения. Такая работа уже ведется.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны возьмет на учет все памятники с Вечным огнем и Огнем памяти. Такие мемориалы во многих регионах оказались бесхозными, поскольку местные власти не выделяли финансирование на их содержание. По новым правилам Вечные огни будут гореть постоянно, а Огни памяти — по важным праздникам, не менее семи дней в году.