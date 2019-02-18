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Главу СК «СУ-5» Захарова объявили в федеральный розыск

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Руководителя строительного холдинга «СУ-5» и депутата липецкого облсовета Михаила Захарова объявили в федеральный розыск. Его подозревают в особо крупном мошенничестве с деньгами дольщиков.

Подробности дела сообщил глава СУ СК по Липецкой области Евгений Шаповалов. По его словам, при необходимости Захаров будет объявлен в международный розыск, учитывая тяжесть его обвинений. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, повлекшее лишение права гражданина на жилье», отмечает ИА «Абирег».

В пресс-службе регионального СУ СК заявили, что депутат на следственные действия не явился и в настоящее время находится за пределами РФ. Агентство не смогло связаться с Захаровым. В конце января он сообщал, что находится в Германии.

Как считает следствие, глава СК «СУ-5» может быть замешан в хищении более 70 млн рублей. Якобы деньги выводились со счетов компании с марта 2014 по октябрь 2016 года. В эту сумму входили и деньги дольщиков. Официально признаны пострадавшими 1,7 тыс. дольщиков ОАО «Эксстроймаш», входящего в СУ-5.

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