В Башкирии депутата и полицейского поймали на браконьерстве

В Башкирии задержали пятерых браконьеров. Среди подозреваемых — депутат

районного совета и полицейский.

Чиновнику и его товарищам вменяют незаконную охоту на косуль. Сезон охоты на животных закрыт с 31 декабря. От туш зверей задержанные успели избавиться.



Если вина охотников будет доказана им грозит штраф и срок до 2-х лет тюрьмы.