В Башкирии депутата и полицейского поймали на браконьерстве
В Башкирии задержали пятерых браконьеров. Среди подозреваемых — депутат
районного совета и полицейский.
Чиновнику и его товарищам вменяют незаконную охоту на косуль. Сезон охоты на животных закрыт с 31 декабря. От туш зверей задержанные успели избавиться.
Если вина охотников будет доказана им грозит штраф и срок до 2-х лет тюрьмы.
В Башкирии задержали пятерых браконьеров. Среди подозреваемых — депутат
районного совета и полицейский.
Чиновнику и его товарищам вменяют незаконную охоту на косуль. Сезон охоты на животных закрыт с 31 декабря. От туш зверей задержанные успели избавиться.
Если вина охотников будет доказана им грозит штраф и срок до 2-х лет тюрьмы.