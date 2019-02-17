Депутата и полицейского задержали за незаконную охоту в Башкирии

Инспекторы ассоциации охотников и рыболовов Башкирии, а также государственные охотные инспекторы Министерства экологии и продовольствия республики задержали пятерых человек, в том числе полицейского и депутата районного совета, по подозрению в незаконной охоте на трех косуль.

«На всех составлен протокол о незаконной охоте. Подозреваемые передвигались на снегоходах и пытались скрыться от инспекторов», — цитирует ТАСС зампредседателя ассоциации охотников и рыболовов региона Марата Сафина в воскресенье, 17 февраля.

В министерстве экологии и природопользования Башкирии подтвердили факт незаконной добычи животных в Благоварском районе. Подозреваемые успели избавиться от добычи, отметил замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии республики Глеб Егоров.

«Если все эти пять человек взаимосвязаны и их действия согласованы, то они будут обвинены в преступлении, совершенном группой лиц. Совокупный ущерб от их действий составил порядка 400 тыс. рублей», — добавил Егоров.

Отмечается, что помимо останков косуль сотрудники экологических ведомств нашли тушки четырех зайцев.