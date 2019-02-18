Два долгостроя ввели в эксплуатацию в Подмосковье

В городе Солнечногорске Московской области ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома-долгостроя высотой в семь этажей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Два семиэтажных дома на 224 квартиры располагаются в поселке Смирновка. Высота обоих зданий достигает семи этажей, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказала руководитель министерства жилищной политики области, в скором времени в Доме правительства пройдет торжественная церемония вручения ключей от квартир. Таким образом в свое жилье смогут заселиться 122 дольщика.

Дома в Смироновке должны были сдать в 2017 году, но застройщик не выполнил свои обязательства в срок.

25 января замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал о состоянии жилищного строительства на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков. По его словам, в 68 субъектах РФ зарегистрировано 894 трудных объекта.