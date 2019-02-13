Прямой эфир

Около 40 дел возбудили из-за долгостроев в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области по результатам проверок возбуждено 39 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных при строительстве домов. Это данные управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

Там отметили, что речь идет о возведении 65 домов. 20 дел возбуждено в отношении застройщиков. В реестр проблемных объектов включили более 300 домов.

Фигурантами дел стали главные архитекторы Ростова-на-Дону и Ростовской области. Их подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство, сообщает RostovGazeta.

Ранее о проблемах дольщиков и ипотечников высказался президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании президиума Госсовета в Иннополисе, он заявил о необходимости развития окраин и снижения кредитной ставки.

Эксперты полагают, что на достройку проблемных объектов в России потребуется примерно 400 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главных архитекторов Ростовской области задержали из-за проблем дольщиков
Переселение жильцов восьми аварийных домов начали в Ростове-на-Дону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017