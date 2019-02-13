Около 40 дел возбудили из-за долгостроев в Ростовской области

В Ростовской области по результатам проверок возбуждено 39 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных при строительстве домов. Это данные управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

Там отметили, что речь идет о возведении 65 домов. 20 дел возбуждено в отношении застройщиков. В реестр проблемных объектов включили более 300 домов.

Фигурантами дел стали главные архитекторы Ростова-на-Дону и Ростовской области. Их подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство, сообщает RostovGazeta.

Ранее о проблемах дольщиков и ипотечников высказался президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании президиума Госсовета в Иннополисе, он заявил о необходимости развития окраин и снижения кредитной ставки.

Эксперты полагают, что на достройку проблемных объектов в России потребуется примерно 400 млрд рублей.