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Самый тяжелый житель Китая похудел на 142 кг за полгода

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Фото: Depositphotos
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Житель Китая Ван Хаонань, который был признан самым тяжелым человеком страны из-за веса в 334 кг, похудел на 142 кг за полгода. Об этом 15 февраля пишет газета Sing Tao Daily.

20-летний молодой человек стал участником акции местного медуниверситета и ряда больниц — трем самым тяжелым людям пообещали бесплатно оказать помощь. В июле юноше и еще двум победителям сделали операцию по уменьшению желудка.

После хирургического вмешательства врачи порекомендовали пациенту тщательнее пережевывать пищу, контролировать питание и увеличить физические нагрузки.

12 февраля молодой человек прошел медобследование. Врачи зафиксировали, что пациент сбросил 142 кг, вырос на 2 см, а нога уменьшилась на четыре размера. В целом состояние здоровья юноши значительно улучшилось — ранее Ван Хаонань страдал от проблем с сердцем, печенью и легкими. Теперь молодой человек весит 192 кг и планирует сбросить еще 100 кг за год.

В декабре китайские врачи посоветовали не мучить себя диетами, а удовлетворять голод на 50–70%. По словам специалистов, в таком случае пища становится не жиром, а тонизирующим средством. Также медики порекомендовали больше двигаться и иногда заниматься иглоукалыванием, чтобы ускорить обмен веществ. 

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