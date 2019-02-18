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Шесть новых резидентов подписали соглашения о деятельности в ОЭЗ «Технополис «Москва»

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Шесть новых резидентов подписали соглашения об осуществлении деятельности в Особой экономической зоне столицы «Технополис «Москва».

К ней присоединились производитель искусственной кожи для лечения ран и ожогов «Акрус БиоМед», производитель энергоэффективных двигателей и генераторов «СовЭлМаш», разработчик и производитель медицинского оборудования «Гематех», компания по переработке смешанных пластиков «Экопласт». Свидетельства резидентов также получили производитель микросхем «Микрон Секьюрити Принтинг» и разработчик интегральных микросхем «Миландр СВЧ».

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис «Москва» — это флагманский проект правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий и драйвер новой промышленной политики столицы. Там размещены более 50 высокотехнологичных производств, которые получают ряд преференций от города. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства.

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