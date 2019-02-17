Пятый канала выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба канала, в номинации «Лучшее музыкальное событие» победило шоу «Алые паруса – 2018». Интерес к трансляции праздника в 2018 году вырос еще больше. Всего его посмотрело 8 325 000 зрителей. Трансляция велась в эфире канала, на официальном сайте и в социальных сетях. По сравнению с 2017 годом прирост аудитории составил 40%.

В номинации «Лучшее социальное событие» первое место занял проект Пятого канала «Марафон добра». Третье место в номинации «Лучший запуск/презентация нового продукта» жюри премии BEMA-2018 присудило онлайн-кастингу к сериалу «Свои» — популярному сериалу Пятого канала.

«Best experience marketing awards» — ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета. География премии: все регионы Российской Федерации, страны СНГ, Грузия, Прибалтика.

11 декабря шоу «Алые паруса» Пятого канала получило премию «Самый ОК» социальной сети «Одноклассники». Лауреатов награды определяли пользователи этой сети.